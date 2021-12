1 Auf der Karte sind die betroffenen Zustellbezirke auf den ersten Blick zu erkennen. Foto: EZ

Auf der Online-Plattform mit interaktiver Karte sind alle wichtigen Informationen rund um die Zeitungszustellung jederzeit abrufbar.















Link kopiert

Esslingen - Für viele Menschen im Kreis Esslingen ist die Zeitung am Morgen unverzichtbar: Eine Tasse Kaffee oder Tee, die neuesten Nachrichten – so kann der Tag beginnen. Um den Leserinnen und Lesern Transparenz bei der Zustellung ihrer Tageszeitung bieten zu können, hat die Eßlinger Zeitung ein neues, in der Region einzigartiges Serviceportal entwickelt. Durch diese technische Innovation kann die Zustellung der aktuellen EZ-Ausgabe online rund um die Uhr nachvollzogen werden.

Damit die neue Ausgabe der Eßlinger Zeitung pünktlich im Briefkasten liegt, sind unsere Zustellerinnen und Zusteller bei Wind und Wetter im Einsatz. Sollte es dennoch einmal zu Verzögerungen kommen, können sich Leserinnen und Leser online auf dem neuen Serviceportal über die Ursache und den Termin der Nachlieferung informieren. Gleichzeitig werden schnelle und bequeme Alternativen angeboten: Per Gutscheincode kann auf das tagesaktuelle E-Paper zugegriffen werden.

Übersicht dank interaktiver Karte

Und so funktioniert’s: Auf dem Serviceportal sowie unter der Rubrik Leserservice auf der Website der Eßlinger Zeitung ist auf einer interaktiven Karte sofort zu erkennen, ob es in einem Zustellgebiet zu Problemen bei der Auslieferung gekommen ist. Der betroffene Bezirk ploppt rot auf. Anschließend können per Zoomfunktion weitere Details eingesehen werden – bis hin zu den jeweiligen Straßenzügen. Außerdem sind die betroffenen Zustellgebiete im Portal separat aufgelistet. Angegeben wird auch, weshalb es zu einer Verzögerung im jeweiligen Gebiet gekommen ist.

E-Paper als Alternative

Wer nicht auf die Nachlieferung warten möchte, kann ganz bequem auf die E-Paper-Ausgabe zugreifen. In nur drei Schritten steht das E-Paper in kürzester Zeit auf Tablet, Smartphone, Laptop oder dem Computerbildschirm zur Verfügung. Für eine tagesaktuelle Ausgabe des E-Papers werden die eigene E-Mail-Adresse sowie die Nummer des Abonnements benötigt. Nutzer folgen dem entsprechenden Link im Serviceportal und geben anschließend ihre Daten ein. Schon erscheint der Gutscheincode für die tagesaktuelle E-Paper-Ausgabe. Die kann anschließend über einen Link unter dem Gutscheincode abgerufen werden. So erhalten Abonnentinnen und Abonnenten garantiert alle wichtigen Nachrichten aus Esslingen, dem Kreis sowie der Region und wissen, was in der Welt geschieht.