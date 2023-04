Stuttgarter Frühlingsfest Erstmals gibt’s kleine Fässer am Tisch – wird daraus ein Trend?

Selber Bier zapfen am Tisch – Wirtin Nina Renoldi bringt den Trend aus dem Rheinland und aus Bremen zum Frühlingsfest. Erstmals gibt’s in ihrer Königsalm Zehn-Liter-Fässer für den eigenen Fassanstich. Wird daraus ein Trend? Was sagen die anderen Wirte dazu?