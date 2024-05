Innovative Architektur in Wangen im Allgäu: Der Ausweg aus der Baukrise? Ein spektakulärer Turm aus Stuttgart!

Innovative Architektur in Wangen im Allgäu

9 Mit diesem Holzturm aus Brettsperrholz ist die Universität Stuttgart auf der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu vertreten. Foto: ICD/IntCDC Universität Stuttgart

Eine architektonische Revolution beeindruckt auf der Landesgartenschau im Allgäu: der weltweit erste Turm aus selbstformenden Holzpaneelen, entworfen von Stuttgarter Forschern. Ein Ausflug in die Zukunft des Bauens und Wohnens.











Die Zukunft des Bauens, vielleicht auch des Wohnens ist derzeit im idyllischen Allgäu zu besichtigen. Wie sie ausschaut, die Zukunft? Wie ein hoher Kelch, der in Wahrheit ein weithin sichtbarer spiralförmiger Turm aus hellem Holz ist, knapp 23 Meter hoch, mit einer schlanken Wespentaille. Dieser Turm thront auf einer Anhöhe auf dem Gelände der Landesgartenschau in Wangen. Bis Oktober können sich Besucher auf der 45 Hektar großen Anlage über alles informieren, was sinnigerweise zum klassischen Angebot einer Landesgartenschau gehört.