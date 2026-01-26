Innovative Apotheke: „Maximale Sicherheit“ – wie Automaten in der Pflege helfen

„Maximale Sicherheit“ – wie Automaten in der Pflege helfen

1 Mit Blisterboxen für daheim erleichtern Stephan Mache (links) und Constantin Kondak die Tabletteneinnahme. Foto: Markus Brändli

Mit modernen Automaten werden Arzneimittel für die 13 Mache-Apotheken verblistert. Das spart Patienten und Pflegekräften viel Zeit und vermeidet falsche Gaben.











Pflegende Angehörige wissen, wie schwierig es ist, für chronisch Kranke Medikamente zusammenzustellen. Pflegekräfte brauchen pro Patient wöchentlich mindestens eine Viertelstunde, um die Tabletten einzusortieren – Zeit, die dann in der Pflege fehlt. Um diese Abläufe effektiver zu gestalten, hat die Apotheke Mache mit ihren Standorten unter anderem in Ostfildern, Esslingen, Wernau und Echterdingen ein Verfahren entwickelt, das den Pflegealltag erleichtert.