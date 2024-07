Innovationswoche in der Volkshochschule Ostfildern: Beginnt jetzt das goldene Zeitalter der Kreativität?

1 Zu Beginn des Workshops sollten die Teilnehmenden eine Mindmap zum Thema Kreativität erstellen. Foto: Tim Kirstein

An der Volkshochschule Ostfildern ging es eine Woche lang um Innovationen. Fünf Workshops veranschaulichten die Veränderungen, die mit der Digitalisierung Einzug halten in Arbeitswelt und Alltag. Eine Ausstellung fasst nun die Ergebnisse zusammen.











Wie rede ich mit Künstlicher Intelligenz und was macht seriöse Quellen im Internet aus? Die Workshops im Rahmen einer Innovationswoche an der Volkshochschule Ostfildern beschäftigten sich in dieser Woche mit Fragen wie diesen rund um sogenannte Future Skills. Damit werden Kompetenzen bezeichnet, die jetzt und in der Zukunft benötigt werden, um mit dem digitalen Fortschritt in der Arbeitswelt und im Alltag Schritt halten zu können, sagt Christina Jetter-Staib, die Leiterin der Volkshochschule Ostfildern. Die Innovationswoche habe in dieser Form zum ersten Mal stattgefunden. Dass die Kurse kostenlos angeboten werden konnten, verdanke die Volkshochschule einer Förderung des Landes, so Jetter-Staib. „Das Schöne ist, dass man jetzt die Finanzmittel hat, um die Themen einem breiten Publikum zugänglich zu machen.“