1 Markt-Pilot in Aktion: Amin Oumhamdi, Fabio Wahl, Nadine Roth, Larissa Wollenhaupt und Tobias Rieker Foto: Roberto Bulgrin

Ihre Idee ist ausgezeichnet. Das Team von „Markt-Pilot“ in Esslingen hat eine Software zur tagesaktuellen Erfassung von Ersatzteilen im Maschinenbau entwickelt. Dafür bekam das junge Start-up den Innovationspreis des Landkreises Esslingen.















Link kopiert

Esslingen - Ihr Jobprofil klingt simpel: „Wir backen hauptsächlich Muffins und ab und zu tüfteln wir an unserer Software herum“, beschreiben die Mitarbeitenden von Markt-Pilot in Esslingen ihre Tätigkeiten. Doch das ist die pure Untertreibung. Gut, das mit den Muffins ist keine so große Sache. Doch das mit der Software schon. Das Team hat ein Programm entwickelt, das tagesaktuell Ersatzteile für Maschinenbauunternehmen recherchiert und alle Preise und Verfügbarkeiten aus dem Markt weltweit zurückspielt. „Das ist in dieser Form einzigartig“, erklärt Initiator und Gründer Tobias Rieker. Seine Idee ist sogar ausgezeichnet: Sie belegte den ersten Platz beim Innovationspreis des Landkreises Esslingen.