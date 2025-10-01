Innenverteidiger des VfB: Die Schweiz ist ganz heiß auf Luca Jaquez

Die Schweiz ist ganz heiß auf Luca Jaquez

1 Nach seinem Nasenbeinbruch beim Spiel in Köln noch mit Maske unterwegs: VfB-Innenverteidiger Luca Jaquez. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Wenn der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin am Donnerstag seinen Kader für die WM-Quali benennt, steht auch ein VfB-Profi im Fokus: Luca Jaquez hat gute Chancen auf sein Debüt.











Für den VfB-Profi Luca Jaquez wird der Donnerstag in zweifacher Hinsicht ein besonderer Tag. Denn zum einen tritt der Innenverteidiger mit den Stuttgartern im zweiten Spiel der Ligaphase der Europa League (21 Uhr) in seiner Schweizer Heimat beim FC Basel an. Dabei wird der 22-Jährige wie bereits im Bundesligaspiel beim 1. FC Köln (2:1) auch im St. Jakob-Park, dem „Joggeli“, in der Startelf erwartet.