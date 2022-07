5 Das Gebäude des Tatorts hat die Polizei abgesperrt. Foto: 7aktuell.de/Andreas /Werner

In einem Gebäude in der Nähe der Uni Stuttgart hat die Kriminalpolizei nach einem Zeugenhinweis im Untergeschoss zwei Tote entdeckt. Die Spurensicherung ist vor Ort. Eine vermisste 32-Jährige wurde tot in Bad Cannstatt entdeckt.















Link kopiert

Den Polizeibeamten, die am Montagnachmittag in einem Gebäude in der Nähe der Uni Stuttgart das Untergeschoss betraten, muss sich ein grauenvoller Anblick geboten haben. In einem Zimmer fanden die Beamten um 15.50 Uhr zwei tote Männer. Beide wiesen laut einem Polizeisprecher „massive Gewaltverletzungen“ auf. Ein Zeuge hatte die Polizei kurz zuvor verständigt.

Die beiden Männer seien jeweils 53 Jahre alt. Weitere Angaben zu den Toten machte der Sprecher nicht – auch nicht dazu, ob die Umstände auf einen Dritten als Täter hindeuteten. Die Spurensicherung sei noch vor Ort, sagte der Sprecher um kurz vor 18.30 Uhr. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. In dem Gebäude an der Geschwister-Scholl-Straße befindet sich im Erdgeschoss ein beliebtes Restaurant.

In Bad Cannstatt wurde eine tote Frau entdeckt

Wenige Stunden zuvor, gegen 11.30 Uhr, hatte die Polizei zudem eine tote Frau in einem Auto in einem Parkhaus in Bad Cannstatt an der Alten Untertürkheimer Straße entdeckt. Es handelt sich um eine 32-Jährige, die ein Angehöriger laut einer Mitteilung der Polizei am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr vermisst gemeldet hatte. Auch hier geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Zur Art der Verletzungen hat die Polizei bisher noch keine Angaben gemacht. Auch hier hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Laut Polizei besteht kein Zusammenhang zu den Toten in der Innenstadt.