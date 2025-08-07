Innenstadt Ostfildern: Sommerprojekt am Stadthaus –Schattenplätze und ein Strand auf Zeit

1 Zum Sandstrand mit einem Beachvolleyball-Feld sind schattige Sitzplätze gekommen. Foto: Markus Brändli

Zum Spielen und Entspannen lädt der Stadtplatz im Scharnhauser Park ein. Neben einem Strand gibt es in Ostfilderns Mitte auch schattige Sitzgelegenheiten.











Mit einem Sandstrand und mit schattigen Sitzgelegenheiten will die Stadt Ostfildern mehr Leben auf den Stadtplatz im Scharnhauser Park bringen.

Die Pop-Up-Aktion läuft noch bis Oktober. Nicht nur an heißen Tagen spielen Kinder in der riesigen Sandkiste mit einem Volleyballfeld. Wenn die Temparaturen klettern, ist auch die Wassertreppe am Stadthaus sehr beliebt – sie sprudelt seit einigen Wochen wieder. Da kühlen sich die Jungs und Mädchen im Wasser und in dem Becken vor dem Eingangsbereich ab.

Möbel laden zum Plausch und zum Verweilen ein

„Die temporäre Ausstattung bietet Gelegenheit zum Austauschen und Entspannen im Schatten“, bringt Pressesprecherin Tanja Eisbrenner das Konzept auf den Punkt. Temporäre Möbel, grüne Inseln, mobile Sonnenschirme und Stadtstrand-Flair sorgen für neue Aufenthaltsqualität. Damit will die Stadt Ostfildern zeigen, wie öffentlicher Raum lebendig gestaltet werden kann. Die wetterfesten Sitzmöbel bestehen aus recyceltem Kunststoff, sind in Deutschland hergestellt und verfügen über integrierte Wassertanks sowie ein solarbetriebenes Bewässerungssystem. „Damit sind sie ein erlebbares Beispiel für eine nachhaltige Stadtentwicklung, die Klimaanpassung mitdenkt“, sagt Eisbrenner.

Ziel sei es, „neue Nutzungsformen zu erproben“ und Stadtentwicklung vor Ort erlebbar zu machen. Mehr Schatten, mehr Grün und mehr Aufenthaltsqualität sollen den Platz aufwerten. Die temporäre Umgestaltung des Stadthausplatzes wird nicht nur von der Stadt, sondern auch von lokalen Unternehmen aktiv unterstützt. Die neue Möblierung der Fläche wurde von der Kreissparkasse Esslingen- Nürtingen gesponsert. Auch die Begrünung der Fläche wurde aus privater Hand ermöglicht. Die Bäume stellte die K&P Wohnbau GmbH zur Verfügung.

Die Stadt Ostfildern möchte Feedback von den Bürgern

Begleitend zur Aktion will die Stadtverwaltung von den Menschen wissen, wie das Projekt ankommt. Deshalb gibt es eine Umfrage. Rückmeldungen sind bis zum 30. Oktober online möglich. Weitere Informationen gibt es unter: www.ostfildern.de/schattenplatz. Dort findet sich auch Link zur Umfrage.