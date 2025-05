Innehalten in der Stadt: Lauschiges Plätzchen in der Esslinger Altstadt

1 Das Moderatorenteam Emily Kalkbrenner und Winfried Kampmann freut sich über die neue Bank. Foto: Barbara Scherer

Hinter der Franziskanerkirche lädt seit Kurzem eine Bank zum Sitzen und Ausruhen ein. Gespendet wurde sie aus der Charity-Show „Wir bewegen was“ von Winfried Kampmann.











Der Platz ist ideal. Hinter dem Garten der Franziskanerkirche, in der Linksbiegung der Franziskanergasse hat das Grünflächenamt der Stadt Esslingen eine Bank aufgestellt. Dass sie neu ist, sieht man am hellen, noch unverfärbten Holz, eine kleine Metalltafel an der Lehne weist den Standort als „Lieblingsplatz“ aus. Die Bank bietet einen ruhigen Platz, mit der Möglichkeit, die Fassaden der gegenüberliegenden Fachwerkhäuser in Ruhe zu betrachten – ein Blick, der einem beim Vorbeigehen oder Vorbeifahren verwehrt bleibt.

Eine gewonnene Saalwette bringt 2000 Euro ein

Die neue Bank geht auf die Spenden-Gala „Wir bewegen was“ im vergangenen Dezember zurück. Die 16. Ausgabe der Show, die der Ostfilderner Winfried Kampmann jedes Jahr zugunsten der Weihnachtsspendenaktion der Esslinger Zeitung veranstaltet, enthält traditionell eine sogenannte Saalwette, wie man sie aus der Fernsehshow „Wetten dass…“ kennt. In der jüngsten Show wetteten die Veranstalter, dass es ihnen an jenem Abend gelänge, 2000 Euro mit dem Verkauf von Sonderbriefmarken und Weihnachtskarten, gesponsert von BW Post und dem Tübinger Daubner-Verlag, zu erlösen. Außerdem musste innerhalb von drei Minuten und 20 Sekunden eine Pappbank, deren Bauteile per Schubkarre auf die Bühne gebracht wurden, aufgebaut werden. Was beides gelang. Damit wurde die Anschaffung einer Holzbank im Wert von rund 2000 Euro ermöglicht.

Kürzlich bekam Winfried Kampmann die Nachricht, dass die Bank hinter der Franziskanerkirche aufgestellt wurde. Für Kampmann ist dieser Standort besonders erfreulich: „Meine ersten Spendengalas haben nämlich im Gemeindehaus am Blarerplatz stattgefunden, also genau um die Ecke“, sagte er. Insofern habe der Platz für ihn eine besondere Bedeutung. Zum Fototermin ist er mit der 13-jährigen Emily Kalkbrenner gekommen. Die Schülerin hat mit einem weiteren Kandidaten aus dem Publikum besagte Pappbank auf der Bühne aufgebaut – drei Sekunden vor Ablauf der Zeit stand die Bank. 2017 stand sie zum ersten Mal mit Kampmann auf der Bühne, damals – im Alter von sieben Jahren – hat sie ihr Faible für die Bühne entdeckt und ist seitdem immer wieder Teil der Moderation bei Kampmann. So soll es auch wieder im Winter zur nächsten Spendenshow sein. Winfried Kampmann freut sich schon darauf und hat schon wieder eine Idee für eine Saalwette. „Das wird etwas ganz Besonderes, das ich jetzt aber noch nicht verrate“, sagt er.

Benefiz-Show findet seit 2008 statt

Die Benefiz-Show „Wir bewegen was“ findet seit dem Jahr 2008 statt. Alljährlich zur Weihnachtszeit bringt Kampmann mit jungen Nachwuchstalenten und etablierten Künstlern ein Programm auf die Bühne. Der Kulturveranstalter unterstützt mit dem Erlös die EZ-Weihnachtsspendenaktion.