Inklusives Chorprojekt Esslingen: „Singen macht glücklich. Und singen kann jeder.“

1 Der Esslinger Weingärtner Liederkranz, die Lebenshilfe Esslingen und der FC Esslingen bereiten sich mit ihrem inklusiven Projekt ChorPlus auf ihr Konzert im April vor. Foto: Gaby Weiß

Der ChorClub, ein inklusives Projekt von Lebenshilfe Esslingen und FC Esslingen, gibt ein gemeinsames Konzert mit dem ChorTeam des Weingärtner Liederkranzes im Neuen Blarer.











„Singen macht glücklich. Und singen kann jeder.“ Wer je an der Richtigkeit dieser Sätze gezweifelt hat, ist herzlich eingeladen, einmal mittwochs bei der Probe des inklusiven Chor-Projekts von Lebenshilfe Esslingen und FC Esslingen vorbeizuschauen. Hier singen im ChorClub Menschen mit und ohne Handicap miteinander – mit ganz viel Lust und Laune und aus voller Brust. Derzeit wird mit dem ChorTeam des Weingärtner Liederkranzes an den Vorbereitungen für ein gemeinsames Konzert am Samstag, 25. April, im Neuen Blarer in Esslingen gearbeitet.