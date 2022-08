10 Blick vom ersten Stock hinunter ins Wohnzimmer. Mitbewohner Johannes ist beim Football, sonst sind alle da: Jakob sitzt neben dem Sozialpädagogen Justin Weißmann auf dem Sofa – Felizia, Yannik und Tim (rechts) liegen auf dem Twisterspiel. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Anfang Mai sind die drei Freunde mit Downsyndrom in ihre inklusive WG in Stuttgart-Rot eingezogen – die erste in Stuttgart, die von einem Träger der Behindertenhilfe betreut wird. Wie läuft es nun?















Dass in dieser WG gerne „gechillt“, also gemütlich abgehangen wird, sieht man auf den ersten Blick: Das Sofa nimmt den Großteil des Wohnzimmers ein. Jetzt, um kurz nach 18 Uhr, liegt dort nur Mitbewohnerin Felizia. Tim, Yannik und Jakob sitzen beim Vesper am Esstisch. Mitbewohner Johannes ist gerade los – zum Football-Training. Die anderen beneiden ihn nicht. Es ist einer der heißesten Tage dieses Sommers, das Thermometer zeigt immer noch mehr als 30 Grad an. Sie sind zwar auch sportlich, lassen den Abend aber lieber gemütlich ausklingen, als weiter zu schwitzen.