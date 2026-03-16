Inklusionswettbewerb: „Großer Vorbildcharakter“ – SC Altbach gewinnt Inklusionspreis

1 Beim SC Altbach ist die Freude über den Preis für sein Inklusionsengagement natürlich groß. Foto: oh

Ausgezeichnetes Engagement: Der SC Altbach hat sich bei einem Inklusionswettbewerb eine Teamausstattung im Wert von 2000 Euro gesichert.











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Der SC Altbach gehört zu den Gewinnern des Wettbewerbs „Visa feiert Inklusion durch Sport. Wir auch!“, den die Visa AG gemeinsam mit den Genossenschaftsbanken im vergangenen Jahr ausgelobt hatte. Zu gewinnen gab es unter anderem Reisen zu den Paralympischen Winterspielen, Athletenbesuche sowie Team- und Geldpreise.

Der SC Altbach durfte sich über eine Teamausstattung im Wert von 2000 Euro freuen, zu der unter anderem Teamsportgeräte gehören. „Das ist wirklich ein toller Gewinn. Gemeinsam mit unserer inklusiven Sportgruppe werden wir überlegen, wofür wir den Preis einsetzen – Ideen gibt es genug“, sagte Stephan Schnabel, der Vorsitzende des SC Altbach.

Bei „Fußball ist für alle da“ steht der Spaß im Vordergrund

Unter dem Motto „Fußball ist für alle da“ bietet der Verein Kindern mit Handicap im Alter von acht bis 14 Jahren die Möglichkeit, ohne Leistungsdruck und mit viel Freude Fußball zu spielen. Spielerische Übungen, spaßbetonte Spiele und ein starkes Gemeinschaftsgefühl stehen dabei im Vordergrund.

Die Jury überzeugte vor allem das durchdachte Inklusionskonzept und das hohe Engagement des SCA. „Wir sehen hier einen Verein mit einem sehr gut ausgeprägten Inklusionsengagement und mit großem Vorbildcharakter“, erklärte dazu der Prokurist der Volksbank Plochingen, Torsten Schwarz.

Bei der Preisübergabe in der Altbacher Sporthalle überreichten eben Torsten Schwarz, Martin Naucke (Visa) und Jürgen Hönlinger (DZ Bank) den Preis zusammen mit zwei Fußbällen an die Verantwortlichen und an die teilnehmenden Kinder.