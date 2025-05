Inklusionstraining des SC Altbach: Ein Gewinn für Kids und Eltern

1 Erst Spaß beim gemeinsamen Kicken, dann noch ein Gruppenfoto: Beim Inklusionsprojekt des SCA haben alle Spaß. Foto: Steffen Wahr

Nino Protomastro hat mit Unterstützung des SC Altbach das Inklusionsprojekt „Fußball ist für alle da“ für Kinder zwischen acht und 14 Jahren ins Leben gerufen.











Sonne, angenehme Temperaturen – einfach optimale Bedingungen, um Fußball zu spielen. So ist es an diesem Tag auf dem Sportgelände des SC Altbach. Aber all das ist nicht das Wichtigste beim Inklusionstraining des SCA – das Wichtigste sind die Kinder, die sich unter der Leitung von Organisator Nino Protomastro und seinem Kollegen, dem Vereinsvorsitzenden Stephan Schnabel, ungefähr alle zwei Wochen auf dem grünen Rasen tummeln. Und die Besonderheit ist, dass es sich um kein normales Fußballspiel handelt. Die Kinder, die mit Freude dem Ball hinterherjagen, haben größtenteils ein Handicap.