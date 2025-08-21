Inklusionsfestival in Ruit: Offene Begegnungen am Schachbrett
1
In der Landessportschule in Ruit duellieren sich 24 Menschen mit Behinderung – egal ob jung oder alt – aus ganz Deutschland. Foto: Kerstin Dannath

Sechs Turniere, darunter die deutschen Meisterschaften der Schachspieler mit Behinderung, laufen derzeit in Ruit. Sichtbarkeit soll damit geschaffen werden.

„Wenn es einen inklusiven Sport gibt, dann ist es Schach“, sagt Gert Schulz. Denn beim Schach entscheidet lediglich die Elo-Zahl über die Bewertung des Spielers – egal welches Geschlecht, Alter oder auch welche Beeinträchtigungen vorhanden sind. „Alle haben für ihre Elo-Zahl dieselben Bedingungen“, erklärt Schulz. Seine eigene Elo-Zahl liegt zum Beispiel knapp unter 2000 – ab einer Elo-Zahl von 2000 gilt man als Meisteranwärter, ab 2500 darf man sich Großmeister nennen. Gerd Schulz ist also gar nicht so weit weg, dass er weniger als ein Prozent Sehvermögen hat und damit gesetzlich als blind gilt, spielt indes bei dieser Sportart keine Rolle.

