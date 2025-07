Inklusion: Neue Behindertenwohnungen in Esslingen – “Fehlt nur der rote Teppich“

1 Die Fassade des neuen Lebenshilfe-Domizils in der Pfaffenackerstraße in Hohenkreuz fügt sich markant, aber harmonisch in das städtebauliche Bild des Wohnviertels. Foto: Markus Brändli

Die Lebenshilfe hat in Esslingen ein neues Domizil für 24 Menschen mit Behinderung eingeweiht. Generell herrscht im Kreis Esslingen ein Mangel an behindertengerechten Wohnangeboten.











Link kopiert

Monika Frick ließ ihrer Freude freien Lauf: „Wir sind stolz wie Oscar“, sagte die Sprecherin des Bewohnerbeirats. „Heute ist hier ganz großes Kino – fehlt nur der rote Teppich.“ Wozu der Oscar ja bestens passt. Oberbürgermeister Matthias Klopfer griff ihn prompt auf und gab sich „stolz wie Oscar“, dass es die Stadt geschafft habe, den Gehsteig vor dem Neubau frisch zu teeren – am Freitagvormittag, wenige Stunden vor der Einweihungsfeier des neuen Heims für 24 Menschen mit Behinderung. Tatsächlich ist das Bauprojekt der Lebenshilfe ein wichtiges Signal, lenkt es doch den Blick auf den steigenden Bedarf an betreuten Wohnformen. Auch wenn das Angebot durch das Haus in der Pfaffenackerstraße in Esslingen-Hohenkreuz nicht erweitert wird, denn die Bewohnerinnen und Bewohner lebten zuvor im Lebenshilfe-Domizil in der Palmstraße.