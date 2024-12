Inklusion im Laufsport: Vertrauen am laufenden Band

1 Die Lauf-Tandem-Gruppe des TSV Lichtenwald, von Links: Jens Jaeger, Martin Park, Marcel Rattay, Karlheinz Dravec, Daniel Guggenmos, Pierre Heim, Johanna Banck-Burgess, Mihal Sosnica. Im Hintergrund Uwe Schwarz und Tobis Plieninger. Foto: /Jens Lommel

Das Lauf-Tandem-Projekt – gemeinsames Laufen mit seheingeschränkten Läufern – des TSV Lichtenwald entwickelt sich weiter. Unter anderem ist TSV-Athlet Pierre Heim beim Berlin Marathon erfolgreich.











Es ist still am Rande des Hermann-Traub-Stadions in Reichenbach, nur das Geräusch von Schuhen auf dem Asphalt durchbricht die Ruhe. Ein schmaler Lichtstrahl erleuchtet den Weg – befestigt an der Brust des Lauf-Tandem-Guides Karlheinz Dravec, der in flüssigem Rhythmus neben Pierre Heim läuft. Heim, ein erfahrener Läufer, ist blind. Doch das Tandemband, das ihre Handgelenke verbindet, ist mehr als nur eine schmale Schnur aus Nylon. „90-Grad-Linkskurve voraus“, hallt Dravecs Stimme durch die Luft. Heim lehnt sich leicht in die Kurve, folgt den unsichtbaren Linien des Weges. Er spürt jede kleine Bewegung des Guides, hört den Kommandos zu und passt sich an.