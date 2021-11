Initiative in Altbach

1 Der Arzt Hans-Joachim Popp, sein Kollege Rainer Palme sowie Bürgermeister Martin Funk, Hauptamtsleiter Thomas Lutz und Alexander Wolber von der Gemeindeverwaltung (von links) beim Ortstermin an der ehemaligen neuapostolischen Kirche. Foto: Philipp Braitinger

Weil die Coronazahlen stetig steigen, würde ein Arzt aus Altbach gerne ein lokales stationäres Impfangebot machen. Die Gemeindeverwaltung unterstützt das Vorhaben, auch der Landkreis ist aufgeschlossen. Ob die Idee umgesetzt wird, ist dennoch offen.















Altbach - Es hat sich viel Frust angestaut. „Bei uns im Raum Esslingen ist die Hölle los, jeder will sich impfen lassen, fast keiner erhält einen Termin“, fasst Hans-Joachim Popp die Situation zusammen. Der Arzt in Rente aus Altbach ist nach eigenen Angaben selbst als Impfarzt des Esslinger Impfzentrums tätig gewesen und beklagt, dass die Coronaimpfungen trotz der stärkeren Bereitschaft vieler bislang ungeimpfter Menschen nicht schnell genug stattfinden. Angesichts der wachsenden Zahlen an Infizierten gehe es darum, die Impfquote rasch weiter zu erhöhen. „Alles andere ist doch fatal und nicht zu verantworten. Das Virus wartet nicht“, meint Popp.