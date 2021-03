1 Große Pläne haben die Initiatoren der Freien Aktiven Schule Teck: Stefan Schmierer, Julia Truppat, Achim Münzenmaier, Tina Schmierer, Irina Schwitalla, Arabella Braun, Isabel Wißt und Anja Lang Foto: oh

Einen neuen Bildungsakzent im Landkreis Esslingen möchte eine Initiativgruppe aus Holzmaden mit der Gründung der „Freien Aktiven Schule Teck“ setzen.

Holzmaden - Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“ Die Erkenntnis des chinesischen Philosophen Konfuzius steht Pate für eine Initiative aus Holzmaden, die einen neuen Akzent im Bildungssystem im Landkreis Esslingen setzen möchte. Voraussichtlich im Herbst soll ihre Freie Aktive Schule Teck, kurz FAST, in Betrieb gehen. „Uns geht es um selbstbestimmtes, freies und würdevolles Lernen, bei dem die Kinder Kompetenzen erlangen, die für die Zukunft wichtig sind“, sagt Julia Truppat, selbst Mutter von drei Kindern, zum Vorhaben, hinter dem der 2020 gegründete „Verein für freie Bildung“ steht. Das pädagogische Konzept steht bereits. Doch die wohl größte Hürde muss noch genommen werden: Im Augenblick ist die Initiative auf der Suche nach einem Gebäude, in dem sich die Ziele umsetzen lassen.