Initiative aus Nagold: Rechtsextreme Umtriebe beflügeln die „Omas gegen rechts“

„Omas gegen rechts" – diese drei Worte sind bei den jüngsten Demonstrationen immer wieder auf Plakaten zu lesen.

Die Initiative „Omas gegen rechts“ wurde 2018 von der Nagolderin Anna Ohnweiler gegründet. Die Gründerin berichtet von derzeit starkem Mitgliederzuwachs, Anfeindungen – und einer Morddrohung im Briefkasten.











Um 4 Uhr in der Früh sei sie heute aufgestanden, erzählt Anna Ohnweiler, während sie den heißen Kaffee eingießt und anschließend auf die Butterbrezeln, die Fasnetsküchle und die Schokokugeln aufmerksam macht. Die 73-Jährige hat an alles gedacht, hier in ihrer Wohnung in Nagold zwischen Gäu und Schwarzwald ist es irgendwie: wie bei Oma! Doch allein für diese herzliche Geste hätte sie nicht so früh aus dem Bett müssen, nein, Anna Ohnweiler ist derzeit einfach eine gefragte Frau.