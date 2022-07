47-Jähriger bedroht Nachbarn der Ex mit Pfeil und Bogen

1 Die Polizei suchte nach dem Bewaffneten. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Mit Pfeil und Bogen taucht ein Mann vor der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin auf. Als Nachbarn aufmerksam werden, bedroht er diese. Die Polizei rückt aus und nimmt ihn fest.















Ein 47 Jahre alter Mann hat am Sonntagvormittag einen größeren Polizeieinsatz in Kleiningersheim (Kreis Ludwigsburg) verursacht. Der Mann befand ich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand: Er führte einen Bogen mit sich. Der 47-Jährige suchte laut Polizeibericht gegen 9 Uhr die Wohnanschrift seiner ehemaligen Lebensgefährtin auf und trat die Eingangstür des Mehrfamilienhauses auf. Hierbei führte er einen Bogen, einen Köcher und entsprechende Pfeile mit.

Als Nachbarn auf den Lärm aufmerksam wurden, soll der 47-Jährige diese verbal und mit Pfeil und Bogen bedroht haben. Anschließend sei er mit seinem Rad davongefahren, ohne Kontakt zu seiner ehemaligen Partnerin gehabt zu haben. Die Nachbarn alarmierten die Polizei, die anschließend mit starken Kräften nach dem Mann suchte. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Der Tatverdächtige leistete keinen Widerstand

Der 47-Jährige konnte schließlich in einem Waldstück zwischen Kleiningersheim und Schreyerhof widerstandslos festgenommen werden. In seiner unmittelbaren Nähe fanden sie auch einen Bogen, Pfeile und mehrere Jagdmesser. Auf richterliche Anordnung wurde das Wohnmobil des 47-Jährigen durchsucht. Auch hierbei wurden weitere zahlreiche Waffen sichergestellt. Der 47-Jährige wurde im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.