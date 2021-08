1 Jung-Ingenieure mit Expertise in der IT und der Softwareentwicklung haben auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen. Foto: imago images/Panthermedia/NomadSoul via www.imago-images.de

Deutschland ist ein Hightech-Land. Der Bedarf an guten Ingenieuren ist groß – und das spiegelt sich auch im Gehalt wider. So kann man sein Gehalt optimieren.

Stuttgart - Bosch hat derzeit knapp 2400 offene Stellen allein in Deutschland. Bei Daimler sind es weltweit mehr als 2500, bei Porsche sind es 950 Jobs und beim Werkzeugmaschinenbauer Trumpf immerhin noch 470. Die Unternehmen suchen in vielen Bereichen neue Mitarbeiter. Fest steht aber: Ingenieure sind besonders begehrt. Zwar hat im vergangenen Jahr die Corona-Pandemie deutschlandweit dazu geführt, dass weniger Stellen für Ingenieure ausgeschrieben wurden und die Arbeitslosigkeit in dieser Berufsgruppe gestiegen ist. Die Delle scheint aber überwunden zu sein, die Nachfrage der Unternehmen steigt wieder – auch wenn der Bedarf aus Vor-Coronazeiten noch nicht erreicht ist.