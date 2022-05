1 Für die E-Mobilität müssen die Stromnetze ausgebaut werden. Hier wollen immer mehr Kommunen mitreden. Foto: Imago/Seeliger/snapshot-photography

Das langjährige juristische Tauziehen der Stadt Filderstadt zeigt: Konzessionen für Versorgungsnetze in Kommunen sind heiß begehrt. Warum das so ist und wie die Nachbarstadt Leinfelden-Echterdingen die Sache geregelt hat.















Link kopiert

Seit zehn Jahren versuchen die Filderstadtwerke aus Filderstadt, beim Gas- und Stromnetz den Fuß in die Tür zu bekommen. Ein juristisches Tauziehen mit Mitbewerbern verzögert die Angelegenheit schon seit 2012, seither konnte die Konzession für das Versorgungsnetz in Filderstadt nicht wie vorgesehen neu vergeben werden. Wir erklären, warum Konzessionen so begehrt sind und wie es die Nachbarstadt Leinfelden-Echterdingen bei sich handhabt.