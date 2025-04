Influencerin und Frau von Ex-Porsche-Vorstand: Olivia von Platen äußert sich zu Namensänderung auf Instagram

1 Olivia von Platen (Archivbild) Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Jan Huebner

Nachdem Olivia von Platen an ihrem dritten Hochzeitstag ihren Instagram-Account umbenannt hat und sich nun „olivia_von_platen“ nennt, sind bei ihren Followern offenbar Fragen offen. Die Influencerin ist bereits seit drei Jahren mit Ex-Porsche-Manager Detlev von Platen verheiratet.

Im Rahmen des Frage-Tools auf Instagram hatte sich kürzlich ein Follower an Olivia von Platen gewandt und nachgefragt: „Weshalb hast du deinen Insta-Namen geändert? Finde ich übrigens richtig toll.“

Auf Instagram äußerte sich die Influencerin und Frau des ehemaligen Porsche-Vorstands Detlev von Platen nun in einem ausführlichen Beitrag in ihrer Story. „oliviabopp war mein Insta-Name schon bevor ich meinen Account vor 3,5 Jahren öffentlich gemacht habe – und damals war’s auch noch mein Name“, schreibt sie dort. „Als ich dann geheiratet habe, wollte ich ihn erst ändern, aber hab mir dann gedacht, eigentlich gar nicht so schlecht... weil ich nicht „die Frau von...“ bin, sondern einfach ICH.“

Warum hat sich die Influencerin auf Instagram umbenannt?

Dass sie ihren Namen auf Social Media schließlich dennoch geändert hat, begründet Olivia von Platen so: „Da jetzt in letzter Zeit der Name eh so öffentlich gemacht wurde und ich meinen Mädchennamen schon 3 Jahre nicht mehr habe, hab ich mich dazu entschieden.“

In dem Beitrag geht die Influencerin, die gemeinsam mit Influencerin und Model Anahita-Rehbein einen Podcast betreibt, auf die Herkunft der Familie ihres Mannes Detlev von Platen ein. Ihr Ehemann habe aufgrund der vergangenen Wohnorte seiner Eltern eine doppelte Staatsbürgerschaft – die deutsche und die französische. Sie selbst und ihre zwei Kinder hingegen seien „Deutsche Kartoffeln“, wie sie scherzhaft bemerkt.

Apropos, laut eigenen Angaben sind die von Platens mit ihren zwei Kindern rundum glücklich – auf die Nachfrage eines Nutzers, ob ein drittes Kind geplant sei, heißt es: „Wir sind sehr happy mit den zwei Mädels und genießen gerade erstmal die Zeit.“ Auf Instagram postete sie zudem einen Beitrag mit Fotos ihrer Familie unter dem Titel „I am blessed #family“.