Influencerin aus Stuttgart: Lena Mantler zeigt sich mit neuer Frisur

Was würde sich jetzt unter der Mütze von Lena Mantler verbergen?

Die Stuttgarter Influencerin Lena Mantler wandelt sich. In einem Beitrag auf Instagram präsentiert sie ihren Followern eine starke Typveränderung – mit einer charmanten Auflösung.











Bekannt geworden ist Lena Mantler im Online-Duett mit ihrer Zwillingsschwester Lisa. Gemeinsam gehörten die beiden Stuttgarterinnen (21) zu Deutschlands erfolgreichsten Influencerinnen. Anfang August trennten sich aber ihre Wege. Ihre Interessen hätten sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt.

Beide sind seitdem aber nicht von der Bildfläche verschwunden – online etwa sind sie auf ihren eigenen Kanälen weiterhin aktiv. Alleine Lena folgen auf Instagram 21 Millionen Menschen. Dort gab sie jüngst eine Führung durch durch ihre Wohnung in Stuttgart und zeigt sich von einer, verglichen mit der Zeit an der Seite ihrer Zwillingsschwester, ganz anderen Seite.

So auch in ihrem Beitrag vom Mittwoch, wo die Blondine Lena sich plötzlich mit rot gefärbtem Haarschopf präsentierte. In dem kurzen Video zeigt sie, wie sehr sie sich seit ihrem Alleingang verändert hat. Lena, die erst kürzlich offen über ihre Sexualität sprach, spielt hier, auch hinsichtlich ihrer Kleidung in Übergröße, möglicherweise gezielt mit Gender-Stereotypen.

Auf die erste haarige Überraschung folgte dann noch eine Zweite. Wie Lena in einer am Donnerstag veröffentlichten Instagram-Story enthüllte, handelte es sich bei dem roten Schopf lediglich um eine Perücke. Stattdessen hat sie sich, weiterhin in blond, einen neuen, deutlich kürzeren Haarschnitt gegönnt. Wie sie jedoch scherzhaft hinzufügt, seien rote Harre beim nächsten Mal nicht ausgeschlossen.

Die Trennung der Mantler-Zwillinge hat im Übrigen nichts mit bösem Blut zu tun. Erst im Sommer waren die Schwestern gemeinsam in einem Film zu sehen und zeigten sich in dem Zusammenhang auch als Einheit auf dem roten Teppich.