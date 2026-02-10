Influencerin Adile Dibek aus Ulm: Erfolg mit schwäbisch-türkischen Rezepten – „Na hausch do Zwiebla nei“

1 Adile Dibek in ihrer Küche im südlichen Alb-Donau-Kreis – hier entstehen ihre schwäbischen Kochvideos für soziale Netzwerke. Foto: Sichtlichmensch/Andy Reiner

Adile Dibek wird in Ulm geboren, zieht drei Kinder groß, arbeitet als Verkäuferin. Seit einiger Zeit erfindet sie sich neu – und Tausende lieben ihre schwäbisch-türkischen Rezepte.











Kleine Fleischstücke in sämiger Soße brutzeln in einem Topf. Man hört die Stimme einer Frau: „Saulegger, Kavurma!“ Adile Dibek steht in ihrer Küche, die Haare unter einem Tuch mit goldenen Münzanhängern, leise spielt im Hintergrund türkische Musik. „So, hallole“, sagt Adile Dibek in die Kamera. „I hab eich gfragt, was soll i mit meim Fleisch macha, ihr hend gsagt: Kavurma.“ Ein türkisches Fleischgericht. Wer ist diese Frau, Adile Dibek, die sich in ihren Videos Atzge nennt und den Schwaben erklärt, wie man Köfte, Kavurma und Mercimek Çorbası kocht? Eine 47-jährige Ulmerin mit türkischen Wurzeln, in sozialen Netzwerken begeistern sich Tausende für ihre schwäbisch-türkischen Videos. Dabei ist Adile Dibek eigentlich Verkäuferin bei Lidl, schafft im Museum als Aufsicht, und lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in einem 600-Einwohner-Ort 15 Kilometer südwestlich von Ulm im Alb-Donau-Kreis.