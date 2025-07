Influencer aus Sindelfingen: Zu Fuß nach Istanbul – „Wer kann schon sagen: Ich bin nach Asien gewandert!?“

1 Geht gerne Risiko und weite Wege: Falk von Göler aus Sindelfingen. Foto: privat/Falk von Göler

Falk von Göler sitzt an einem kleinen Mäuerchen irgendwo in Griechenland. Es ist heiß, das sieht man selbst durch das Handydisplay. „Heute fühlt es sich fast schon kühl an“, sagt der junge Mann. Es hat 29 Grad im Schatten.

Von Göler sieht überraschend frisch aus. Das sollte man eigentlich auch in seinem Alter. Wenn man bedenkt, dass der 20-Jährige seit mehr als drei Monaten unterwegs ist, dann überrascht es doch ein bisschen. Falk von Göler läuft. Von Deutschland nach Istanbul in der Türkei.

Nicht die erste Tour dieser Art für Falk von Göler

Es ist nicht die erste Reise dieser Art, die der junge Mann aus Sindelfingen (Kreis Böblingen) unternimmt. Nach seinem Abitur wollte er sich nicht gleich ins Studium und Arbeitsleben stürzen, also suchte er nach einer freiwilligen Stelle im Ausland. In seinem Alter – er war 17 – blieben nur Rumänien und Italien für ein FSJ. Er entschied sich für das weitaus unbekanntere der beiden Länder.

Nach seiner Zeit dort, in der er hauptsächlich Schulkinder betreute („wirklich ein cooles Jahr“) kam er auf die naheliegende Idee: Man könnte ja heimlaufen. 58 Tage brauchte er für die 1714 Kilometer. Falk von Göler tingelte anschließend noch ein bisschen durch die Welt, er war in Brasilien, in Südostasien, absolvierte die Grundausbildung bei der Bundeswehr, verbrachte eine Woche in der kanadischen Wildnis. Kurz ein bisschen studiert und gearbeitet hat er auch – was man halt so macht mit 20.

„Allein habe ich mich auf der Wanderung nie gefühlt“, sagt von Göler. Auf vier Abschnitten hatte er auch Gesellschaft. Foto: privat/Falk von Göler

Nach seiner Wanderung von Rumänien nach Deutschland lud er einige Videos auf Tiktok und Co. hoch, die stießen auf riesiges Interesse. Also schmiedete er den Plan eine Art Wander-Influencer zu werden. In seinen eigenen Worten klingt das so: „Ich will die Leute ein bisschen inspirieren, auch mal rauszugehen, die Welt zu erkunden – und vielleicht auch ein bisschen sich selbst.“ Der Content kommt an. Auf Instagram, Youtube und Tiktok erreicht er mit seinem Kanal „Falkventures“ insgesamt weit mehr als 100.000 Nutzerinnen und Nutzer.

Dass er zu Fuß in die Türkei wandert, hat zwei Gründe: Nach seinen Erfahrungen in Rumänien wollte von Göler den ganzen Balkan kennenlernen und Istanbul sei ein „geiles Ziel“. Wer könne schon von sich sagen: Ich bin nach Asien gelaufen?!

Mehr als 3000 Kilometer in gut dreieinhalb Monaten

Gestartet ist Falk von Göler am 3. April in München, weil er in Deutschland „schon genug gewandert“ war, wählte er die bayuwarische Hauptstadt anstelle seines Heimatorts. Es ging über Salzburg durch Slowenien und weiter nach Kroatien, dort immer entlang der Küste. Über Bosnien, Serbien, den Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Albanien erreichte er schließlich Griechenland, das letzte Land vor seinem Ziel Türkei. Pausen hat er auf den mehr als 3000 Kilometern kaum eingelegt.

Der 20-jährige Sindelfinger hat ein Herz für Tiere. Foto: Falk von Göler

Und wo war es am besten? Nordmazedonien habe ihn „extra geflashed“, sagt der 20-Jährige. Auch von Bosnien war er positiv überrascht, die griechische Gastfreundschaft sei „mega“. Die Begegnungen mit den Menschen auf dem Weg seien das, was die Reise so besonders gemacht habe. „Ständig wird man gefragt, ob man Hilfe braucht, ob man etwas essen oder trinken möchte, ob man ein Stück mitfahren möchte“. Falk von Göler wollte laufen.

Dass er tatsächlich von Deutschland in die Türkei läuft, können viele kaum glauben. Ein Video, das eine solche Reaktion zeigt, ging viral. Mehrere Millionen Abrufe hat der Clip auf den verschiedenen Plattformen:

@falkventures Monteneegroo 🇲🇪 | Twitch: falkventures Wollte mir während einem Livestream nur ne Pommes und einen Crêpe holen, dann kamen ganz viele liebe Kinder und haben mich ausgefragt. Dann wollte ich wirklich bezahlen aber durfte nicht 🥹🫶🏼. Das war kurz nach Podgorica an Tag 69 meiner Wanderung einmal durch den ganzen Balkan nach Istanbul :) ♬ Originalton - Falk

„Ein bisschen mehr Balkan würde den Deutschen guttun“

Von der Gastfreundschaft und der Einstellung zum Leben, die er auf seiner Reise erfahren hat, könnten sich viele Menschen hierzulande eine Portion abschneiden, findet Falk von Göler. „Deutschland ist bei Weitem nicht so schlimm, wie es viele immer darstellen“, sagt er, „aber ein bisschen mehr Balkan würde den Deutschen schon guttun.“ Oft reiche ein einfaches „Hi“ um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. „Darauf muss man sich einlassen. Ich habe auch ein Weile gebraucht, bis ich das gelernt habe“, sagt der Influencer.

Einmal ist Falk von Göler während seiner Wanderung doch in ein Auto eingestiegen. Gezwungenermaßen, wenn man so will. Ein Autofahrer im Kosovo nahm ihn ein Stück mit. Der Wanderer aus Sindelfingen hatte sich von einem jungen Mann bedroht gefühlt, der ihn unter anderem mit Steinen bewarf. „Er hat sich wohl gelangweilt und Streit gesucht“, sagt von Göler, der für den Notfall sein Bären-Abwehrspray gezückt hatte. Es war die einzige „schlechte Erfahrung“ auf seiner Reise – und lange saß er auch da nicht im Auto des Fremden. „Ich kam mir vor, als würde ich schummeln.“

@falkventures Die Türken 🇹🇷 machen das unmögliche möglich!! | Unbezahlte Werbung | Zu Fuß nach Asien - Tag 102 Ich laufe von München nach Istanbul 🇹🇷, 3-4 Monate lang, 3000km durch 11 Länder (🇩🇪🇦🇹🇸🇮🇭🇷🇧🇦🇲🇪🇷🇸🇽🇰🇦🇱🇲🇰🇬🇷🇹🇷). ♬ Originalton - Falk

Dass das Influncertum auch schlicht Arbeit ist, daraus macht der Sindelfinger keinen Hehl. An manchen Tagen hängt er deshalb bis zu 12 Stunden am Handy, wenn er über Twitch live streamt noch länger. „Es gab auf der Reise schon auch Momente, in denen ich dachte: Es wäre schön, wenn ich das jetzt einfach nur genießen könnte“, sagt von Göler. Andererseits hat der 20-Jährige das Geld, das er für die Reise angespart hat, durch Social-Media-Einnahmen wieder drin. Und: das Influencer-Sein sei für ihn trotz allem ein „Traumjob“. „Ich muss vielleicht nur noch ein bisschen die Balance finden.“

Was rät Falk von Göler Menschen, denen der Sinn nach Wandern steht? „Traut euch, es lohnt sich“, sagt der Influencer. „Es hilft, wenn man sich nicht so viele Gedanken macht – sondern sich einfach ausprobiert.“ Bei Fragen nach etwas zu Essen oder einem Schlafplatz, entwickle man schnell eine Routine. Auch an weitere Distanzen gewöhne man sich relativ schnell.

Die Menschen, die der Influencer auf seiner Reise auf dem Balkan getroffen hat, seien unglaublich hilfsbereit und nett gewesen, sagt von Göler. Foto: privat/Falk von Göler

Apropos Distanz: Zum Schluss seines Marschs musste Falk von Göler nochmal ordentlich Kilometer abreißen. Die Zeit drängte, weil er auf einer Hochzeit eingeladen war. Deshalb spulte er mehr als 40 Kilometer täglich ab. Am Ende kam er einen Tag früher als geplant in Istanbul an. Am vergangenen Sonntag war es soweit. Zurück will Falk von Göler im übrigen Trampen – das nächste Abenteuer also.

„Falkventures“: Social Media, Equipment und Co.

Social Media

Mit seinem Profil „Falkventures“ ist Falk von Göler auf Instagram, Tiktok und Youtube und der Streamingplattform Twitch vertreten. Insgesamt folgen ihm dort rund 150.000 Nutzer.

Equipment

Für die Wanderung in die Türkei packte von Göler eine 16 Kilogramm schweren Rucksack. Mit dabei hatte er „Basics“ wie ein Zelt, Schlafsack und Isomatte und einen Wasserfilter sowie jede Menge Technik für seine Social-Media-Präsenz. Auch eine Drohne und ein Laptop schleppte er mit. „Bei jedem packen sollte man sich mehrmals fragen: Brauche ich das wirklich?“, sagt der Wanderer.

Tierschutz

Ein Thema, das von Göler auf seiner Reise durch den Balkan begleitet und beschäftigt hat: Straßenhunde. Im Zuge seiner Reise hat er auch für ein Tierschutzprojekt in Griechenland Geld gesammelt.