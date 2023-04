1 Das Einkaufen im Supermarkt bleibt ein kostspieliges Unterfangen. Foto: picture alliance / dpa/Oliver Berg

Die Inflationsrate in Deutschland sinkt laut dem Statistischen Bundesamt leicht auf voraussichtlich 7,2 Prozent. Eine frohe Botschaft sieht angesichts all der Unklarheiten anders aus, meint Matthias Schiermeyer.















In fragilen Zeiten wie diesen tut eine sichere Orientierung not, um die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu verorten. Die Trends sind aber vielfach gegensätzlich statt richtungsweisend, was die Perspektive verstellt.