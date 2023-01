1 Das Bafög reiche für Studierende heute praktisch nicht zum Leben aus, sagt Matthias Anbuhl vom Studierendenwerk. Foto: dpa/Oliver Berg

Das Deutsche Studierendenwerk blickt sorgenvoll auf die Preissteigerungen und fordert eine schnelle Erhöhung des Bafög. Doch es sei weit mehr nötig, um Studentinnen und Studenten angemessen zu unterstützen.















Link kopiert

Das Deutsche Studierendenwerk schlägt mit Blick auf Preissteigerungen im kommenden Jahr Alarm. „Die Bundesregierung muss das Bafög so schnell wie möglich erneut erhöhen“, forderte Matthias Anbuhl, Vorstandsvorsitzender des Studierendenwerks, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Sonst drohen viele Studentinnen und Studenten im Jahr 2023 in erhebliche finanzielle Schieflage zu geraten“, warnte er. „Bafög-Empfänger können so nicht über die Runden kommen.“