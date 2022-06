1 Maske ja oder nein? Das ist derzeit in den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens jeder und jedem freigestellt. Foto: Barbara Scherer

Die Maskenpflicht ist Anfang April gefallen – bis auf wenige Ausnahmen wie im öffentlichen Nahverkehr oder in Krankenhäusern dürfen die Menschen wieder oben ohne gehen. Manche verzichten trotzdem nicht darauf.















Wie sieht es aus: Trägt noch jemand Maske? Ein Samstagmorgen im Rewe in der Esslinger Ritterstraße, der Supermarkt ist rege frequentiert: Kunden schieben sich an den Regalen vorbei, stehen an der Fleischtheke an, einige drängeln an der Kasse. Masken sind wenige zu sehen. Eine Mitarbeiterin bestückt das Gemüseregal, sie trägt Maske.