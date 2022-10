1 Das Virus feiert im Zelt mit. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Es scheint niemand so recht wissen zu wollen, wie schlecht die Luft und wie hoch damit das Infektionsrisiko in den Volksfestzelten ist. Warum eigentlich? Klar ist Corona-Angst ein Stimmungskiller und das Letzte, was die Zeltbetreiber nach der Pandemiezwangspause brauchen können, sind verunsichert daheim bleibende Gäste. Nur hat der Sommer eben in ganz Deutschland gezeigt, dass nach den Volksfesten die Infektionszahlen gestiegen sind – neben Corona auch mit anderen Atemwegserkrankungen. Zehn Prozent der Bevölkerung sind derzeit laut Robert-Koch-Institut erkrankt. Also Augen zu und rein ins Zelt?