Industriedenkmal in Stuttgart: Gaskessel in Stuttgart – Droht der „Dose“ ein Schicksal als Lost Place?

Gaskessel in Stuttgart – Droht der „Dose“ ein Schicksal als Lost Place?

14 Der mehr als 100 Meter hohe Gaskessel ist ein Kulturdenkmal und gilt als eines der Wahrzeichen der Landeshauptstadt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

An Ideen für den stillgelegten Gaskessel in Stuttgart-Ost mangelt es nicht. Doch das markante Industriedenkmal versperrte sich bisher allen Visionen. Das hat verschiedene Gründe.











Im August 2021 endete in der Landeshauptstadt eine Ära: Der mehr als 100 Meter hohe Gaskessel an der Talstraße spielte für die Stuttgarter Gasversorgung keine Rolle mehr und wurde von Netze BW – Verteilnetztochter der EnBW – als zuständiger technischer Betreiber stillgelegt. Damit war auch die Zeit des geschichtsträchtigen Gaswerks Gaisburg, im Jahr 1875 gegründet und über viele Jahrzehnte Herzstück der Stuttgarter Gasversorgung, endgültig vorbei.