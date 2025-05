Industrie in Ostfildern: Arbeitsplätze bei Pilz – „Wir kämpfen, um alle zu behalten“

1 Susanne Kunschert und Thomas Pilz wollen die Arbeitsplätze in Ostfildern erhalten. Foto: Markus Brändli

Die Firma Pilz in Ostfildern will ihre Stammbelegschaft halten. Das erfordere viel, räumen die Chefs ein. Bei dem Industriebetrieb liefen die Geschäfte zuletzt schlechter.











Link kopiert

Die Zahlen seien nicht so gut, räumt Susanne Kunschert ein. „Aber das bringt uns nicht aus der Ruhe“, sagt die geschäftsführende Gesellschafterin von Pilz. Das auf sichere Automatisierung spezialisierte Unternehmen, das Kunschert gemeinsam mit ihrem Bruder Thomas Pilz leitet, hat in dieser Woche bekannt gegeben, dass der Umsatz 2024 um 21 Prozent gesunken war. Die Mitarbeitenden auch am Stammsitz in Ostfildern müssen aber derzeit nicht um ihre Arbeitsplätze bangen. „Wir kämpfen wie die Löwen, um alle zu behalten“, sagt die Pilz-Chefin. Dennoch wird die Belegschaft in Ostfildern in diesem Jahr wahrscheinlich etwas kleiner.