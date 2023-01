8 Der Klettervulkan ist bei Kindern eine der beliebtesten Attraktionen im Kibungu. Foto: Jürgen Bach

Hell und farbenfroh begrüßt einen das Kibungu in Wurmberg (Dachsteinstraße 9) schon am Eingang. Kinderlachen ist aus allen Ecken zu hören. Während die einen auf den Trampolinen immer höher und höher springen wollen, versuchen andere, den riesigen Klettervulkan zu erstürmen. Wer scheitert, rutscht ganz einfach wieder runter und probiert es noch mal. Zwei Jungs haben eine VR-Brille angelegt und tauchen in eine fremde Welt ein. Das Kibungu ist natürlich ein großer Indoor-Spielplatz, keine zwei Kilometer von der A 8 entfernt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können sich hier nach Herzenslust austoben.

Was gibt es alles im Kibungu? Das Kibungu-Spieleparadies bietet zahlreiche Kletter- und Erlebnismöglichkeiten, darunter mehrere große Trampolins, Freifall- und Wellenrutschen, eine kleine Minigolf-Anlage, ein umzäuntes Fußballfeld, Go-Kart, Bungee-Jumping und mehr. „Ein großes Highlight ist unser Klettervulkan“, sagt die Geschäftsführerin Judith Aydt-Anumu. „Das ist in der Umgebung etwas Einzigartiges, weil man von allen Seiten hochkann, die meisten anderen Einrichtungen haben nur einen ,halben‘ Vulkan.“ Besonders beliebt sei außerdem das Trampolin mit integrierter Kamera, dank derer sich die Kinder auf einem Bildschirm in ihrem eigenen „Videospiel“ beobachten können, während sie auf und ab hüpfen. Das kann eine Mutter, die mit ihrer vierjährigen Tochter aus Österreich gekommen ist, nur bestätigen: „Wenn wir bei meinen Eltern in Pforzheim zu Besuch sind, müssen wir immer hierher, meine Tochter erinnert mich da schon dran“, erzählt sie lachend. Auf dem schnellsten Weg begibt sich die Kleine zu dem geliebten Film-Trampolin. Auch den Vulkan findet sie super. „Für die Kinder ist es vor allem toll, sich mal so richtig auszupowern und zu klettern“, erzählt eine andere Mutter, die mit einem Drei- und einem Sechsjährigen hier ist.

Als weitere Besonderheiten beschreibt Judith Aydt-Anumu die Jump-Arena, ein Abteil mit mehreren großen Trampolins, und die VR-Attraktion. VR steht für Virtual Reality. Die Nutzer bekommen eine VR-Brille aufgesetzt und können sich in zwei bewegliche Sitze setzen. Über die Brille können sie in 3D wilde Achterbahnfahrten oder andere rasante Sequenzen erleben, während die Sitze dazu schwanken und wackeln. „Das gibt es in Indoor-Spielplätzen sonst eigentlich auch nicht, das kennt man eher aus dem Europapark“, sagt Judith Aydt-Anumu.

An wen richtet sich das Angebot? Das Kibungu ist ausdrücklich nicht nur für jüngere Kinder gedacht. Auch Jugendliche und Erwachsene können dort ihren Spaß haben. „Zuletzt hatten wir hier sogar einen Junggesellenabschied“, erzählt Judith Aydt-Anumu schmunzelnd. Vor allem die Jump-Arena sei bei älteren Besuchern beliebt, ebenso der VR-Bereich. Beide Angebote sowie die Go-Kart-Bahn kosten aber zusätzlich. Gleichzeitig gibt es aber auch einen in sich abgeschlossenen Bereich, der ausschließlich Kleinkindern vorbehalten ist und in dem diese ungestört ihren Spaß haben können, ohne von den „Großen“ gestört zu werden. Aktionstage, an denen ausschließlich jüngere oder ältere Kinder im Kibungu Zutritt haben, gibt es nicht. Die Eintrittspreise im Kibungu sind entsprechend nach Größe gestaffelt. Eine Besonderheit: Omas und Opas haben an Donnerstagen und Freitagen freien Eintritt ins Kibungu.

Wie kommt man hin? Am besten ist das Kibungu mit dem Auto erreichbar. Der Indoor-Spielplatz liegt sehr nah an der Autobahnabfahrt Pforzheim-Süd, vor dem Gebäude gibt es zahlreiche Parkplätze. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist eingeschränkt. Die Buslinie 763 hält im Gewerbegebiet Dachstein, die nächstgelegenen Bahnhöfe sind in Eutingen und Niefern.

Was gibt es sonst noch zu entdecken? Nicht weit weg vom Kibungu in Wurmberg gibt es noch einen weiteren Indoor-Spielplatz. Das Paselino-Kinderparadies in Wiernsheim (Wurmberger Straße 36) befindet sich etwa fünf Kilometer davon entfernt. Wer vor oder nach dem Besuch noch etwas im Freien unternehmen möchte, kann im Wildpark Pforzheim (Tiefenbronner Straße 100) vorbeischauen. Das Gelände ist täglich von 7 bis 20 Uhr geöffnet, als Eintritt zählt das Parkticket, das man an einem Parkscheinautomaten vor Ort lösen kann.

Das nahe gelegene Naturschutzgebiet Unteres Würmtal lädt zu Wanderungen und Spaziergängen in der Natur ein. Entlang der Würmtalstraße gibt es mehrere Wanderparkplätze. Eine Sehenswürdigkeit für alle Nostalgiker ist die Burgruine Liebeneck nahe Hohenwart.

Für Hungrige hat das Kibungu einen eigenen Gastrobereich. Weitere Einkehrmöglichkeiten in Wurmberg sind unter anderem das Sonias im Steinernen Kreuz (Pforzheimer Straße 48), der Gasthof Adler (Pforzheimer Straße 2) und der Gasthof Hirsch (Wiernsheimer Straße 7).

Weitere Infos im Netz unter www.kibungu.de



Öffnungszeiten und Preise

Öffnungszeiten

Während der Schulferien ist täglich geöffnet. Nur an Weihnachten sowie am 31. Dezember und am 1. Januar ist zu. Am 30. Dezember sowie vom 2. bis zum 6. Januar ist von 13 bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Januar, von 10 bis 19 Uhr. Während der Schulzeit ist Donnerstag und Freitag von 14 bis 19 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Montag bis Mittwoch sind Ruhetage.

Eintritt

Für Kinder unter 80 Zentimeter ist er frei, Kinder bis zu einem Meter Größe zahlen 6,50 Euro, Kinder ab einem Meter 12,50 Euro. Erwachsene zahlen 7,50 Euro. Großeltern haben donnerstags und freitags freien Eintritt.