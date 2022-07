Indisches Filmfestival Die Frau, die Indien nach Stuttgart bringt

Die Kuratorin Uma da Cunha begleitet das Indische Filmfestival in Stuttgart von Anfang an. An diesem Mittwoch beginnt die 19. Ausgabe in den Kinos Gloria und EM – und Uma da Cunha bekommt für ihre Verdienste im Neuen Schloss die Staufermedaille des Landes verliehen.