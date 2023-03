1 Ein Elefant hat in Indien einen 27 Jahre alten Mann getötet (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Er wollte ein Selfie machen – mit wilden Elefanten. Jetzt lebt der 27 Jahre alte Mann nicht mehr. In Indien kommt es immer wieder zu solchen Vorfällen.















Beim Versuch, ein Selfie mit wilden Elefanten zu machen, ist in Indien ein Mann gestorben. Der 27-Jährige habe zwei Elefanten aus einem Wald im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu kommen gesehen und entschieden, Fotos zu machen. Das berichtete die „Times of India“ am Mittwoch unter Berufung auf einen örtlichen Waldbehördenmitarbeiter.

Eines der Tiere sei dann auf den Mann zugekommen und habe ihn zertrampelt. Der Mann sei noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Anwohner hätten die Forstbehörde informiert, die die Tiere dann vertrieben hätte. In Indien gibt es immer wieder Vorfälle, bei denen Menschen bei Selfies mit Wildtieren sterben.