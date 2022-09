So stehen die Dax-Neulinge da

1 Zu den im September 2021 in den Dax aufgenommenen Unternehmen gehört auch die Holding-Gesellschaft Porsche SE. Foto: dpa/Marian Murat

Vor einem Jahr wurde der Deutsche Aktienindex (Dax) von 30 auf 40 Unternehmen erweitert. Wie haben sich die Kurse der Neuzugänge seither entwickelt?















Seit einem Jahr gehören dem Deutschen Aktienindex 40 statt 30 Unternehmen an. Spurlos ist die seit Monaten anhaltende Talfahrt an den Börsen an keinem der Neulinge vorbeigegangen, trotzdem zeigen sich bei der Kursentwicklung erhebliche Unterschiede: