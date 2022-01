1 Die Polizei hatte mit einem Bild der Frau nach Menschen gesucht, die die Dame kennen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Am vergangenen Montag hat die Polizei eine verwirrt wirkende und vermutlich demente Frau in Stuttgart angetroffen. Nun ist ihre Identität geklärt.















Stuttgart - Die vermutlich demente Frau, die am Montag in Stuttgart in der Stimpfacher Straße angetroffen wurde, ist identifiziert worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau am Nachmittag in die Obhut ihrer Angehörigen übergeben. Sie wohnt im Stuttgarter Norden.

Die Polizei hatte die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der Frau gebeten – und dafür ein Bild der Dame veröffentlicht.