In Stuttgart geparkte Wohnmobile: Streit um blockierte Parkplätze – Anwohner sorgen sich um Sicherheit von Kindern

Streit um blockierte Parkplätze – Anwohner sorgen sich um Sicherheit von Kindern

1 Felix Kratz, Bewohner der Balinger Straße in Möhringen, macht auf die Gefahren durch die massenhaft abgestellten Wohnmobile aufmerksam. Foto: Torsten Schöll

Die Diskussion um die Überwinterung von Wohnmobilen in der Stadt geht weiter – auch in den Sozialen Medien. Die Anwohner sind sauer, Wohnmobilbesitzer reagieren zum Teil genervt.











Die massenhaft am Straßenrand abgestellten Wohnmobile in einem Wohngebiet in Stuttgart-Möhringen sorgen weiter für Wirbel. Felix Kratz ist nicht der einzige Bewohner der Balinger Straße, der sich darüber ärgert. Der 37-Jährige zeigt eine Fotografie, auf der ein Schreiben mit einem großen roten Ausrufezeichen zu sehen ist. Das Flugblatt habe ein ihm unbekannter Nachbar bereits im Frühjahr dieses Jahres an die Fensterscheiben der Wohnmobile geheftet, erzählt Kratz.