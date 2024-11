In Stuttgart geboren: Eisbär Wilbär in Eindhoven gestorben

15 Eisbär Wilbär 2009 in der Wilhelma. Nun ist das Tier mit 16 Jahren in Eindhoven gestorben. Foto: imago stock&people

Der in der Wilhelma geborene Eisbär Wilbär ist tot. Er lebte bis zuletzt im Zoo in der niederländischen Stadt Eindhoven. Wilbär wurde 16 Jahre alt.











Traurige Nachrichten aus Eindhoven: Eisbär Wilbär ist tot. Das hat der Zoo Eindhoven an diesem Freitag auf seinem Facebook-Account bekannt gegeben. Das Tier wurde am 10. Dezember 2007 in der Stuttgarter Wilhelma geboren und verbrachte dort seine ersten Jahre, bis er 2009 die Landeshauptstadt verließ und nach Schweden in den Orsapark umgesiedelt wurde.

Nach dem der Park 2022 schrittweise geschlossen wurde, wurde Wilbär schließlich nach Eindhoven gebracht, wo er nach einer Operation nun gestorben ist. „Wir bedauern mitteilen zu müssen, dass Eisbär Wilbär verstorben ist. Wilbär wurde am vergangenen Wochenende aufgrund einer Verschlechterung eines bestehenden Nabelbruchs notoperiert. Obwohl die Operation erfolgreich erschien, erholte er sich nicht wie erhofft“, heißt es in der Mitteilung des Zoos.

Besucher in der Wilhelma strömen 2008 zum Eisbär-Gehege. Foto: dpa/A3910 Marc Müller

Wilbär löst Hype aus

Der Eisbär habe in der Folge Anzeichen von starken Unterleibsschmerzen gezeigt und habe sich geweigert, zu essen. Auch sein Blutkreislauf habe sich immer weiter verschlechtert. „Schließlich mussten wir in Absprache mit dem Tierarzt die schwere Entscheidung treffen, ihn einzuschläfern, um weiteres Leiden zu verhindern“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Wilbär war das erste und einzige Eisbärenjunge in der Wilhelma. Er löste nach seiner Geburt einen regelrechten Hype aus: Alle wollten das Bärenbaby sehen. „Vor der Eisbären-Anlage haben sich damals Warteschlangen gebildet und die Beobachtungszeit vor dem Gehege pro Gast musste begrenzt werden“, sagte uns der ehemalige Wilhelma-Pressesprecher Harald Knitter vor wenigen Jahren.

Wilbär 2008 in der Wilhelma. /imago stock&people

Als seine Mutter Corinna den Heranwachsenden nicht mehr neben sich dulden wollte, siedelte man Wilbär am 15. Mai 2009 in den Raubtierpark von Orsa um. Nun ist Wilbär in seiner neuen Heimat Eindhoven gestorben. Er wurde 16 Jahre alt.

