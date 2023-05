In Steinenbronn und Herrenberg

5 Am Samstagmittag gegen 11:30 Uhr verletzte sich ein Motorradfahrer schwer bei Steinenbronn. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Am Samstagmittag verletzen sich zwei Motorradfahrer unabhängig voneinander fast zeitgleich schwer. Beides Mal kam der Rettungshubschrauber.















Am Wochenende kam es im Kreis Böblingen zu zwei schweren Motorradunfällen. Das geht aus dem Polizeibericht hervor. Am Samstagmittag gegen 11:30 Uhr verletzte sich ein Motorradfahrer schwer auf der Landstraße zwischen Steinenbronn und Leinfelden-Echterdingen. Der 32-Jährige fuhr von aus Richtung Seebrückenmühle kommend in Richtung Steinenbronn und kam den bisherigen Erkenntnissen nach aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer lang gezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte hierbei.

Durch den Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert werden. Seine Maschine Marke Suzuki war nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei etwa 6000 Euro. Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme sowie die Säuberung der Fahrbahn musste die Landstraße bis kurz vor 13 Uhr Uhr in beide Richtungen komplett gesperrt werden.

Fast zeitgleich Unfall in Herrenberg

Nur kurz darauf am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr kam es auf der Landstraße durch den Schönbuch zwischen Hildrizhausen und Herrenberg ebenfalls zu einem Unfall, bei dem ein 36-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde, wie die Polizei berichtet. Dieser fuhr aus Richtung Hildrizhausen kommend in Richtung Herrenberg. Etwa auf halber Strecke scherte er in einem unübersichtlichen Bereich auf die Gegenfahrbahn aus, vermutlich um zu überholen. Er erkannte den entgegenkommenden VW Golf einer 55-Jährigen allerdings zu spät, bremste stark und zog das Motorrad nach rechts.

Das Motorrad kippte dabei nach links, rutschte über die Fahrbahn und streifte das Fahrzeugheck des entgegenkommenden Golfs. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich eine Schulterfraktur zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandene Sachschaden schätzt die Polizei ebenfalls auf etwa 6000 Euro. Für die Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme musste die Landstraße circa zwei Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt werden.