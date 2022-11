1 Der Vorfall ereignete sich in einer S-Bahn bei Waiblingen. Foto: imago/Lichtgut/imago stock&people

Weil sie zwei Männer darum bat, mit dem Rauchen in der S-Bahn aufzuhören, ist eine 19-Jährige beschimpft und bedroht worden. Schließlich wird sie mit Bier übergossen.















Eine 19-jährige Frau ist in einer S-Bahn in der Nacht zum Freitag auf der Fahrt von Waiblingen nach Backnang (Rems-Murr-Kreis) von drei Personen beschimpft, bedroht und mit einem Getränk übergossen worden. Was war passiert? Nach Angaben der Polizei bat die junge Frau zwei 25-Jährige, das Rauchen in der Bahn zu unterlassen. Daraufhin soll die 27-jährige Begleitung der Männer die 19-Jährige mit einer Glasflasche bedroht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen kippte die 27-Jährige anschließend den Inhalt der Bierflasche über der 19-Jährigen aus.

Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall

Es entwickelte sich in der Folge ein verbaler Streit, der schließlich handgreiflich wurde. Die offensichtlich alkoholisierte 27-Jährige soll dabei an der Tasche der 19-Jährigen gerissen haben, weshalb diese in Richtung ihrer Kontrahentin trat. In Backnang verließen alle Beteiligten schließlich die Bahn, wo sie von Beamten der Bundespolizei in Empfang genommen wurden. Beide Parteien erstatteten Anzeige – die Ermittlungen laufen. Wer die Situation beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0711/87035100).