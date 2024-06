In S-Bahn bei Esslingen: 28-Jähriger von Gruppe Unbekannter angegriffen und schwer verletzt

In S-Bahn bei Esslingen

Die Polizei ermittelt nach dem Angriff und bittet um Zeugenhinweise.

Sechs bis acht Unbekannte sollen in der Nacht zum Samstag in einer S-Bahn der Linie S 1 zwischen Stuttgart und Esslingen einen 28-Jährigen beleidigt, angegriffen und bewusstlos geschlagen haben. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.











Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einer gefährlichen Körperverletzung, die eine Gruppe unbekannter Männer in der Nacht zum Samstag in einer S-Bahn zwischen Stuttgart und Esslingen verübt haben soll. Den Angaben der Bundespolizei zufolge fuhr ein 28-Jähriger gegen 1.20 Uhr in Richtung Esslingen.

Eine Gruppe aus sechs bis acht Unbekannten soll den 28-Jährigen dann aus unklaren Gründen zunächst verbal und später körperlich angegangen sein. Nach Beleidigungen soll einer der Unbekannten den 28-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dadurch soll der Angegriffene kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben. Am Bahnhof Esslingen soll die Gruppe dann ausgestiegen und geflüchtet sein. Beamte der Polizei trafen den Verletzten am Bahnhof Oberesslingen.

Zeugen in der S-Bahn Stuttgart?

Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07 11 / 87 03 50. Die Angreifer in der S-Bahn Stuttgart sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Der Unbekannte, der zuschlug, soll einen Oberlippenbart haben, am rechten Arm auffällig tätowiert und zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen sein. Hierbei trug er bisherigen Ermittlungen zufolge eine schwarze Weste über einem schwarzen Polo-Shirt.