Ein erheblich alkoholisierter Autofahrer, der bereits am Vortag seinen Führerschein abgeben musste, ist laut Polizei am Donnerstagmorgen erneut betrunken unterwegs gewesen. Einer Zeugin fiel am Mittwoch, kurz nach 16 Uhr, ein Renault im Reutlinger Industriegebiet in Laisen auf, der in Schlangenlinien fuhr. Hierbei war das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten, sodass ein entgegenkommender Bus ausweichen musste.

Das Auto konnte kurz darauf an einer Tankstelle angetroffen werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 51-jährige Fahrer Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Autofahrer gefährdet erneut Verkehrsteilnehmer

Am Donnerstagmorgen wurde dann gegen 8.40 Uhr ein Mercedes auf der B 312 gemeldet, der in Schlangenlinien unterwegs war und gegen die Leitplanke prallte. Das Fahrzeug fuhr im Anschluss nach Metzingen weiter, wo der Fahrer mehrere rote Ampeln überfuhr und andere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise gefährdet haben soll. In der Max-Eyth-Straße blieb er letztendlich stehen. Am Steuer befand sich erneut der 51-Jährige, der ein weitere Mal alkoholisiert war. Ein erneuter Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.