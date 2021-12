1 Stephan Pflumm, der Geschäftsführer von Phoenix Living, vor dem zurückgebauten Querbau. Foto: /Karin Ait Atmane

Nur der reine Rohbau ist noch übrig vom sogenannten „Querbau“, der ehemals zur Firma Electrostar in Reichenbach gehörte. Aber im Inneren wird bereits die künftige Nutzung als Wohnungen vorbereitet.















Reichenbach - Durch die Löcher im Betongerippe des „Querbau“ pfeift der Wind. Auf den Stockwerken liegen teilweise noch die Überbleibsel von Betonreinigung und -sanierung. Alles wurde komplett abgestrahlt, teilweise – zum Beispiel an der Brüstung – musste mit Kunstharz ausgebessert werden. „Wir haben einiges an Sanierungen am Beton gehabt“, sagt Stephan Pflumm, der Geschäftsführer bei der Projektgesellschaft Phoenix Living, die das neue Konzept für den Querbau entwickelt hat. „Aber grundsätzlich ist die Substanz noch in Ordnung.“ Das sei bei einem fast 70 Jahre alten Gebäude sehr erfreulich.