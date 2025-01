In Plochingen endet eine Ära: Letzte Ausstellung der Initiative Mahlwerk in der städtischen Galerie

Recyclingkurs in Plochingen Wie ausgediente Christbäume zu Bonbons werden

Nach Weihnachten haben die Christbäume in den meisten Haushalten ausgedient. Statt sie einfach wegzuwerfen, können sie aber weiterverarbeitet werden zu Bonbons, Badebomben und mehr. Wie das geht, erfahren Interessierte in einem Kurs am 14. Januar 2025 in Plochingen (Kreis Esslingen).