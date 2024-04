In Ostfilderns Stadtteilen wird saniert: Unliebsame Überraschungen bei Baustellen

In Ostfilderns Stadtteilen wird saniert

1 In Kemnat wird die Ortsdurchfahrt Heumadener Straße umgestaltet. Foto: Ines Rudel

Die Nellinger Straßensanierung an der Stadtbahn wird teurer als geplant. Und in Kemnat belasten Umleitungen wegen der Sanierung der Ortsdurchfahrt die Anwohner.











Große Bauprojekte in Ostfildern sorgen zurzeit für Behinderungen. Die Sanierung der Otto-Schuster-Straße in Nellingen an der Stadtbahnhaltestelle ist zwar auf der Zielgeraden. Weil der Untergrund aber verbessert werden musste, kostet das Projekt 270 000 Euro mehr als geplant. Im Stadtteil Kemnat hat der Umbau der Heumadener Straße begonnen. Auf der Ortsdurchfahrt wird nun gearbeitet. Die Umleitungen ärgern die betroffenen Anwohner.