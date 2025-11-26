In Ostfildern verletzt: 32-Jähriger von Auto angefahren – verletzt in Klinik

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: Philipp Schulze/dpa

In Ostfildern (Kreis Esslingen) ist am Dienstagabend ein 32-Jähriger von einem Auto angefahren worden, weil er unvermittelt über die Straße lief.











﻿ Bei einem Unfall in der Rudolf-Diesel-Straße in Ostfildern-Nellingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstagabend ein 32-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war er zuvor aus einem geparkten Auto ausgestiegen und dann über die Straße gelaufen.

Dabei wurde er vom Opel eines 22-Jährigen erfasst. Der Fahrer hatte den dunkel gekleideten Fußgänger nicht rechtzeitig erkannt. Der Rettungsdienst brachte den 32-Jährigen mit Verletzungen, deren Ausmaß noch nicht näher bekannt ist, in eine Klinik. Am Opel entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro, schätzt die Polizei.