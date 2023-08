In Neckartenzlingen

1 Die Polizei ermittelt, möglicherweise wurde auch ein Messer eingesetzt. (Symbolfoto) Foto: imago images/Aaron Klewer

Weil eine Person offenbar mit einem Stuhl geschlagen wurde und außerdem bei der Auseinandersetzung zwischen drei Männern in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) möglicherweise ein Messer eingesetzt wurde, rückte die Polizei in größerer Zahl aus.















In einer Unterkunft für Geflüchtete in Neckartenzlingen im Kreis Esslingen) kam es in der Nacht zum Freitag zu einer Auseinandersetzung. Weil unklar war, ob dabei auch ein Messer eingesetzt wurde, rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen und der Hundestaffel aus, wie eine Sprecherin berichtet.

Gegen 1.15 Uhr sollen drei Männer im Alter von 23, 26 und 31 Jahren an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein, der jüngste soll mit einem Stuhl geschlagen worden sein und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.