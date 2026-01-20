In Leinfelden-Echterdingen: Feuerwehreinsatz wegen Brandalarm – Hotel geräumt

1 Die Feuerwehr konnte bald Entwarnung geben. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Eibner

Ein Hotel in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) musste am Montagabend kurzzeitig geräumt werden. Die Polizei hat erste Hinweise zum Grund.











﻿ Wegen eines Brandalarms am Montagabend musste ein Hotel in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) geräumt werden. Nach Angaben der Polizei hatte offenbar ein Gast zwei Rauchwarnmelder abgeschraubt, dies hatte schließlich zum Alarm geführt.

Gegen 21.30 Uhr hatte der automatisierte Alarm eines Hotels in der Heilbronner Straße ausgelöst, Gäste und Personal mussten das Gebäude daraufhin vollständig verlassen.

Die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort, zudem war der Rettungsdienst vorsorglich mit neun Kräften in drei Fahrzeugen angerückt. Die Feuerwehr kontrollierte das Hotel gründlich und gab schnell Entwarnung. Ein Brand oder Rauch wurde nicht festgestellt.

Als Ursache geht die Polizei von zwei abgeschraubten Rauchwarnmeldern aus. Ein Gast hatte die mit der Brandmeldeanlage verbundenen Melder offenbar entfernt. Das löste eine Störung und diese schließlich den Brandalarm aus. Ein Schaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Verletzt wurde niemand. Ob dem Gast nun die Kosten für den Einsatz berechnet werden, wird noch geprüft.